Cagliari-Napoli le probabili formazioni | KDB parte ancora dalla panchina?

Alla vigilia della partita tra Cagliari e Napoli si discute della probabile esclusione di Kevin De Bruyne dall’undici titolare. La sua presenza in campo resta incerta, mentre le formazioni ufficiali non sono state ancora comunicate. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sulla possibile decisione di schierarlo o meno. La partita si giocherà nel prossimo turno di campionato.

La possibile esclusione di Kevin De Bruyne dall’undici titolare continua a far discutere alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il centrocampista potrebbe partire ancora una volta dalla panchina, lasciando spazio a soluzioni tattiche differenti scelte da Antonio Conte. Non sarebbe la prima volta che il tecnico opta per un assetto più dinamico e fisico, preferendo Eljif Elmas in una posizione più avanzata o di raccordo tra centrocampo e attacco. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un segnale chiaro: al di là del talento indiscusso di De Bruyne, Conte sembra voler privilegiare equilibrio e intensità. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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