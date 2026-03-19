Buona festa del papà in un paese dove dei genitori non importa niente a nessuno

Oggi si celebra la festa del papà e molte persone si scambiano auguri e dolci come i tradizionali bignè di San Giuseppe. In questo giorno, alcune famiglie si riuniscono per festeggiare, mentre altri preferiscono rimanere distanti. La ricorrenza viene vissuta in modi diversi e spesso si coglie l’occasione per riflettere sul ruolo dei padri. Tuttavia, in un paese, l’attenzione verso le figure paterne sembra essere assente.

Oggi è la festa del papà. Tanti auguri, mangiatevi i bignè di San Giuseppe, ma se ve li volete far andare di traverso pensate che viviamo in un paese a cui di voi non importa nulla. Bon appetit!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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