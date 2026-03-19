Sarah Michelle Gellar, interprete di Buffy in “Buffy l’ammazzavampiri”, si pronuncia sulla decisione di Hulu di non realizzare il sequel e afferma che il reboot avrebbe meritato rispetto. A quanto si apprende, un ex dirigente coinvolto nel progetto non aveva mostrato interesse verso la serie, mentre l’attrice esprime il suo disappunto per questa scelta. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il mondo dei cacciatori di vampiri è in subbuglio. Dopo la notizia shock della scorsa settimana riguardante la decisione di Hulu di non procedere con il tanto atteso sequel di Buffy l’Ammazzavampiri, è la stessa Sarah Michelle Gellar a rompere il silenzio. L’attrice, icona assoluta del franchise, ha espresso tutto il suo rammarico per come è stata gestita l’operazione che avrebbe visto il premio Oscar Chloé Zhao dietro la macchina da presa. Come avevamo riportato nel nostro precedente articolo sulla cancellazione del reboot di Buffy, la chiusura del progetto ha lasciato i fan con l’amaro in bocca. Ai microfoni di SiriusXM, la Gellar ha voluto chiarire la sua posizione, difendendo il lavoro svolto e lanciando una frecciatina non troppo velata ai vertici DisneyHulu. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Buffy, Sarah Michelle Gellar non ci sta: “Il reboot meritava rispetto”. E spunta il retroscena sull’executive che non amava la serie

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