Bouledogue francesi e Bassotti la classifica dei cani più popolari negli USA | iper-selezionati e con patologie

L’American Kennel Club ha pubblicato la classifica delle razze di cani più acquistate negli Stati Uniti nel 2025, con bouledogue francesi e bassotti che si posizionano ai primi posti. Questi cani sono molto richiesti e vengono selezionati con attenzione, spesso presentando alcune patologie tipiche della loro razza. La lista evidenzia le preferenze dei proprietari americani e le caratteristiche di queste due razze.

L’American Kennel Club ha reso nota la classifica delle razze di cani più acquistate negli Stati Uniti nel 2025. Al primo posto per il quarto anno consecutivo c’è i brachicefalo per eccellenza: il Bouledogue francese. Ma anche un’altra tipologia con problemi di salute dovuti alla selezione estrema entra nella top five: il Bassotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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