Bossi Salvini | gratitudine e orgoglio ci hai insegnato a non mollare

Un politico ha espresso gratitudine e orgoglio nei confronti di un’altra figura, ricordando un incontro avvenuto quando aveva 17 anni. Ha elencato parole come coraggio, genio, passione e libertà, sottolineando l’impatto personale di quell’esperienza. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su motivazioni o conseguenze.

Dall’utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Roma, 19 mar. (askanews) – “Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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