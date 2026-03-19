Bossi morto | Dalla secessione al potere di Roma da Miss Padania a Berlusconi | 30 anni di storia in 30 scatti – fotogallery

Il 19 marzo 2026 si è spento Umberto Bossi, nato nel 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese. La sua figura ha segnato oltre trent’anni di politica italiana, dalla promozione della secessione fino ai ruoli di potere a Roma, passando per il ruolo di Miss Padania e il rapporto con figure come Berlusconi. La sua morte conclude una stagione lunga e complessa della scena politica nazionale.

La sequenza di fotografie raccontare un’intera stagione della politica italiana che oggi si chiude. È morto il 19 marzo 2026 Umberto Boss i, nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, figura destinata a lasciare un segno profondo nella storia della Seconda Repubblica. ‹ › 1 30. ‹ › 2 30. ‹ › 3 30. ‹ › 4 30. ‹ › 5 30. ‹ › 6 30. ‹ › 7 30. ‹ › 8 30. ‹ › 9 30. ‹ › 10 30. ‹ › 11 30. ‹ › 12 30. ‹ › 13 30. ‹ › 14 30. ‹ › 15 30. ‹ › 16 30. ‹ › 17 30. ‹ › 18 30. ‹ › 19 30. ‹ › 20 30. ‹ › 21 30. ‹ › 22 30. ‹ › 23 30. ‹ › 24 30. ‹ › 25 30. ‹ › 26 30. ‹ › 27 30. ‹ › 28 30. ‹ › 29 30 11567614small. ‹ › 30 30. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bossi morto | Dalla secessione al potere di Roma, da Miss Padania a Berlusconi: 30 anni di storia in 30 scatti – fotogallery Articoli correlati Un’intera stagione politica in una sequenza di foto: dalla secessione al potere di RomaLa sequenza di fotografie raccontare un’intera stagione della politica italiana che oggi si chiude. Leggi anche: Bossi, il “Senatùr” che bastonò Roma ladrona e sognava la Padania: dall’ampolla sul Monviso alla faida con Salvini