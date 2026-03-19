Bossi e Berlusconi trent’anni tra scontri e intesa | dal Berluskaiser all’addio commosso

Il rapporto tra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi dura da più di trent’anni e ha visto momenti di scontri e di accordi. Durante questo periodo, i due hanno avuto confronti pubblici, cambi di alleanze e brevi periodi di collaborazione. La loro relazione ha attraversato diverse fasi, con episodi di dissenso e di vicinanza, fino all’addio finale.

Il rapporto tra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi ha attraversato oltre trent’anni di storia politica italiana, segnati da tensioni, rotture e improvvise riappacificazioni. Un legame complesso, spesso contraddittorio, che ha unito due protagonisti diversissimi ma destinati a incrociare più volte le loro strade. Dalla diffidenza iniziale alla confidenza personale, il filo che li ha tenuti insieme è stato tanto politico quanto umano, fino all’ultimo saluto nel Duomo di Milano. Nei momenti più intensi, quel rapporto è apparso quasi familiare. Lo stesso Bossi arrivò a definire Berlusconi « come un fratello », mentre il leader di Forza Italia non rinunciava a volerlo accanto nelle celebri cene del lunedì ad Arcore, dove lo chiamava affettuosamente «l’ Umbertone ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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