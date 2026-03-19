Bosco Lucarelli domani ospite Paolo Di Canio per il progetto ‘Ready to play’

Domani, presso l’Istituto Comprensivo “G”, si terrà un evento dedicato al progetto “Ready to play”. L’ex-calciatore e allenatore Paolo Di Canio sarà presente come ospite per presentare l’iniziativa. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio e vedrà coinvolti studenti e docenti interessati alla proposta. L’incontro rappresenta un momento di confronto tra le parti, con la partecipazione diretta di Di Canio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’ex-calciatore ed allenatore Paolo Di Canio a presentare domani, 20 Marzo 2026, presso l’Istituto Comprensivo “G. B. Bosco Lucarelli” il Progetto nazionale “Ready to play”, promosso dalla FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Il progetto mira non solo ad aumentare la visibilità della FIPM sul territorio, ma anche a rafforzare i valori sportivi, disciplina e fair play tra le nuove generazioni. L’evento vedrà coinvolte tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie “San Modesto”, “Silvio Pellico”, “San Vito” e “Papa Orsini” e le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “G. B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Bosco Lucarelli”, domani ospite Paolo Di Canio per il progetto ‘Ready to play’ Articoli correlati Fast News Platform: domani torna “L’Approfondimento” con Paolo Fedele ospite specialeDomani, venerdì alle 19:30, torna su Fast News Platform l’appuntamento settimanale con “L’Approfondimento”, il format di informazione e cultura... Paolo Di Canio accende il dibattito su Leao: perché il Milan funziona meglio quando non c’èNon è solo una questione di gol o assist, secondo l'ex calciatore il Milan può rinunciare a qualche magia se in cambio ottiene più equilibrio.