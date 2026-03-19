Il Borussia Dortmund affronta l’Amburgo sabato 21 marzo 2026 alle 18:30 in una partita valida per la stagione 2025-2026. I gialloneri, reduci da una vittoria contro l’Augusta, cercano di mantenere la posizione in zona Champions League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre il club di casa punta a non subire gol dagli avversari nel confronto di questa giornata.

Il Borussia Dortmund grazie al successo sull’Augusta ha allungato sul terzo posto e rimane ben saldo in zona Champions alla vigilia della sfida interna contro l’Amburgo di Polzin. La squadra di Kovac è ripartita con 2 vittorie consecutive riuscendo a distaccare nuovamente la concorrenza e risucchiando pure 2 punti al Bayern Monaco, con i bavaresi che rimangono comunque a 9 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Amburgo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri di forza senza subire gol sugli anseatici

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