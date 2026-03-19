Borussia Dortmund-Amburgo sabato 21 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:30 si gioca la partita tra Borussia Dortmund e Amburgo. Il Borussia Dortmund ha vinto la sua ultima gara contro Augusta, mantenendo saldo il terzo posto in classifica. La sfida si svolge in casa dei gialloneri, con il tecnico Polzin che guida l’Amburgo. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

Il Borussia Dortmund grazie al successo sull’Augusta ha allungato sul terzo posto e rimane ben saldo in zona Champions alla vigilia della sfida interna contro l’Amburgo di Polzin. La squadra di Kovac è ripartita con 2 vittorie consecutive riuscendo a distaccare nuovamente la concorrenza e risucchiando pure 2 punti al Bayern Monaco, con i bavaresi che rimangono comunque a 9 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Dortmund-Amburgo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati RB Lipsia-Borussia Dortmund (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSembra un po’ a corto di fiato il RB Lipsia di Werner che cerca riscatto nella sfida interna contro il Borussia Dortmund. Colonia-Borussia Dortmund (sabato 07 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 25 di Bundesliga ed è l’ora del Rheinderby tra il Colonia di Kwasniok e il Borussia Dortmund di Kovac attualmente secondo in classifica. Approfondimenti e contenuti su Borussia Dortmund Amburgo sabato 21... Temi più discussi: Dortmund - Amburgo; Bundesliga, Borussia Dortmund-Amburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Il Dortmund piega 2-0 l'Augsburg: Reggiani segna il suo primo gol in carriera; Luca Reggiani da sogno: primo goal in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Bundesliga, Borussia Dortmund-Amburgo: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVNon perdere la sfida: scopri come vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta tv e streaming live ... msn.com Bundesliga 2025-2026: Borussia Dortmund-Augsburg, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, ventiseiesima giornata di Bundesliga. Calcio d'inizio alle 15.30 al Signal Iduna Park ... sportal.it