Le borse europee chiudono in calo con Milano in perdita del 2,9%. Il prezzo del petrolio Brent supera i 113 dollari al barile, mentre il gas naturale si attesta a 65 euro. La giornata è segnata dal rally del greggio, che segue gli attacchi iraniani all’area industriale di Ras Laffan, influenzando i mercati energetici e finanziari.

Si mantiene alta la pressione sulle principali borse europee dopo l'avvio in calo di Wall Street. Francoforte cede il 3,05%, Londra il 2,6%, Milano il 2,9%, Madrid il 2,8%, e Parigi il 2,3%. Scende a 84,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 10,7 punti al 3,83%, quello tedesco di 4,5 punti al 2,98% e quello francese di 7,7 punti al 3,68%.Prosegue la corsa del Brent (+5,08% a 112,78 dollari al barile), che aumenta il distacco dal greggio Usa (Wti +0,9% a 97,17 dollari al barile), mentre il gas (+18,18% a 64,6 euro al MWh) si riporta sui massimi dall'agosto del 2022. In calo il dollaro a 87,1 centesimi di euro e 75,17 penny, insieme all'oro (-2,11% a 4. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2,9%. Brent sopra i 113 dollari, gas a 65 euro

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