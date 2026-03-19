Bonus nido 2026 novità sui ritardi INPS | date e importi

Il bonus nido 2026, uno dei principali strumenti di sostegno alle famiglie con figli piccoli, si conferma anche quest’anno. Tuttavia, il suo avvio è caratterizzato da ritardi da parte dell’INPS, già riscontrati in passato. Le date di pagamento e gli importi sono oggetto di attese prolungate, creando incertezza tra le famiglie che aspettano il sostegno economico.

Il bonus nido 2026 si conferma anche per quest’anno come uno dei principali strumenti di sostegno alle famiglie con figli piccoli, ma il suo avvio è segnato da un problema ormai ricorrente: i ritardi dell’INPS. A metà marzo, infatti, non risultano ancora pubblicate le istruzioni operative né aperta la piattaforma per l’invio delle domande, creando incertezza tra i genitori che contano su questo contributo per sostenere le spese mensili. Si tratta di una criticità che si ripete ciclicamente e che incide soprattutto sulle famiglie con minore disponibilità economica, costrette ad anticipare i costi delle rette senza avere tempistiche certe sui rimborsi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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