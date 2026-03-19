Bonus casa spese in calo del 25% nelle dichiarazioni del 2026

Nel 2026, le dichiarazioni relative al bonus casa mostrano una diminuzione del 25% delle spese rispetto all’anno precedente. I bonifici effettuati nell’ultimo anno ammontano a 32,1 miliardi di euro, contro i 42,8 miliardi del 2024. Questa variazione evidenzia un calo nel volume di transazioni legate agli interventi di ristrutturazione e miglioramento degli edifici.

Bonus meno ricchi, contribuenti parsimoniosi. Scoraggiati anche dalla detrazione del 36% sulle seconde case, l’anno scorso i proprietari di immobili hanno speso 1 0,7 miliardi di euro in meno per i lavori di ristrutturazione e risparmio energetico agevolati dal Fisco, fermandosi a 32,1 miliardi. Il calo – calcolato dal Sole 24 Ore partendo dalle ritenute delle banche sui bonifici “parlanti” – è del 25% rispetto al 2024. La riduzione degli investimenti, però, non dipende solo dal fatto che dal 2025 la detrazione standard del 50% è stata limitata alle abitazioni principali (lasciando agli altri immobili – appunto – il 36 per cento). A incidere, a vari livelli, sono anche le altre misure adottate dai Governi Draghi e – soprattutto – Meloni per rallentare una spesa che si era impennata nella stagione più calda del superbonus. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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