Nel 2025, i bonifici collegati al Bonus Casa sono diminuiti del 25%, passando da 42,8 miliardi di euro nel 2024 a 32,1 miliardi. Questo calo si riflette sui dati ufficiali relativi alle spese sostenute tramite questa agevolazione. La riduzione si nota confrontando i volumi di transazioni anno su anno, evidenziando un calo consistente delle somme movimentate.

Nel 2025 il volume dei bonifici legati al Bonus Casa ha registrato un calo netto del 25% rispetto all’anno precedente, fermandosi a 32,1 miliardi di euro contro i 42,8 miliardi del 2024. Questa flessione riflette la fine dell’ondata di investimenti straordinari scatenata dal superbonus e l’impatto delle nuove regole fiscali introdotte dai governi Draghi e Meloni. La riduzione riguarda in particolare le spese per le seconde abitazioni, dove la detrazione è stata ridotta al 36%, scoraggiando molti proprietari. L’impatto della nuova regolamentazione fiscale. La drastica contrazione delle spese non è casuale, ma rispecchia scelte legislative precise operate negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus Casa 2025: -25% spese, solo 32,1 miliardi

Articoli correlati

Leggi anche: Bonus casa, spese in calo del 25% nelle dichiarazioni del 2026

Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misureDecreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità.

Tutto quello che riguarda Bonus Casa

Temi più discussi: Bonus casa più poveri del 25% nelle dichiarazioni del 2026; Bonus infissi 2026: guida completa per scegliere tra Ecobonus e Bonus casa (detrazioni 50% e 36%); Bonus casa: come cambiano le detrazioni in base al reddito e ai figli a carico; Bonus condizionatori 2026: guida a detrazioni, aliquote e requisiti.

Bonus casa, spese in calo del 25% nelle dichiarazioni del 2026Il valore dei bonifici eseguiti l’anno scorso scende a 32,1 miliardi, rispetto ai 42,8 miliardi del 2024. Finita l’onda del 110% pesa il taglio dell’agevolazione sulle seconde abitazioni ... msn.com

Bonus Casa per l'estate: condizionatore, schermature, infissi, mobiliCon l’arrivo dell’estate aumenta l’attenzione verso soluzioni che permettano di mantenere la casa più fresca e ridurre i consumi energetici. Nel 2026 il sistema dei bonus edilizi è stato ridimensionat ... veronasera.it

Bonus Infissi 2026: cambiare finestre e serramenti conviene ancora. Scopri come ottenere le detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa - facebook.com facebook