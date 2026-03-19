Bonny ha condiviso un episodio che riguarda il suo passato, spiegando come una visita medica abbia fermato il suo trasferimento a una grande squadra quando aveva 17 anni. Durante un'intervista rilasciata a L’Equipe, il calciatore ha raccontato che quella serata rappresenta uno dei momenti più tristi della sua carriera, in cui stava per lasciare Chateauroux per la Juventus.

Inter News 24 Bonny racconta la sua storia ai microfoni de L’Equipe, svelando un clamoroso aneddoto che lo avrebbe potuto portare alla Juve a 17 anni. In un’intervista rilasciata a L’Equipe, Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, ha raccontato la sua storia, ricca di momenti difficili ma anche di crescita personale. Nato nella regione parigina e cresciuto a Tours, Bonny ha condiviso alcuni dei ricordi più significativi della sua giovinezza, tra cui la sua esperienza nei centri di formazione calcistica, e un episodio che ha segnato profondamente la sua carriera: il rifiuto medico che gli ha impedito di trasferirsi alla Juventus a 17 anni. LA GIOVINEZZA A TOURS – «Sono molto legato a Tours (dove sono cresciuto dopo essere nato nella regione parigina). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny racconta la sua storia: «La serata più triste? Stavo per lasciare Chateauroux per la Juve, ma alle visite mediche…»

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