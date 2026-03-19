Bologna Di Vaio nel pre gara | Esperienza incredibile da sfruttare al massimo Olimpico? Qui ho ricordi bellissimi e speriamo di riviverli stasera

Nel pre partita di Bologna-Roma, Marco Di Vaio ha commentato l’incontro trasmettendo entusiasmo e ricordi legati all’Olimpico, dove ha avuto esperienze significative. Ha sottolineato di voler sfruttare al massimo questa occasione e ha espresso speranza di rivivere momenti speciali in serata. Il responsabile sportivo del Bologna si è così espresso prima dell’inizio della partita di Europa League.

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