Bokeh Studio | dopo Slitterhead un nuovo progetto su larga

Il 19 marzo 2026 segna l’inizio di una nuova fase per Bokeh Game Studio, lo studio di Keiichi Toyama. Dopo il progetto Slitterhead, il team ha annunciato un nuovo progetto di grandi dimensioni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e coinvolge direttamente il team di sviluppo. La data segna un momento importante per il futuro creativo dello studio.

Il 19 marzo 2026 segna l’inizio di una nuova fase creativa per Keiichi Toyama e il suo studio, Bokeh Game Studio. Dopo l’uscita di Slitterhead nel novembre 2024, il team ha avviato un reclutamento attivo per un progetto definito come su larga scala. La comunicazione ufficiale sottolinea che si tratta di un percorso fatto di tentativi ed errori, dove le nuove assunzioni influenzeranno direttamente il prodotto finale. Non si tratta di semplice espansione del personale, ma di una strategia per garantire l’originalità assoluta dell’opera successiva. Il fondatore ha chiarito che non verrà creato qualcosa che chiunque altro potrebbe realizzare, puntando invece su domande fondamentali sul perché della creazione stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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