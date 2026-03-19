bobi wine lascia il paese

Bobi Wine ha annunciato di lasciare il paese, affermando che tornerà quando sarà il momento giusto per riprendere la sua battaglia per libertà e democrazia. La sua decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza specificare una data precisa di ritorno. La sua partenza si verifica in un momento di tensione politica nel paese.

“Tornerò al momento giusto per continuare la mia lotta per la libertà e la democrazia”, ha detto il 14 marzo in un videomessaggio sui social media il leader dell’opposizione ugandese Bobi Wine, dopo avere annunciato di aver lasciato il paese. L’ex rapper, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, viveva in clandestinità dal 16 gennaio dopo aver denunciato brogli alle elezioni presidenziali a cui era candidato, che si sono concluse con la riconferma di Yoweri Museveni, in carica dal 1986, scrive Nile Post. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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