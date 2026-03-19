Ieri pomeriggio nelle campagne vignolesi, la polizia ha effettuato un blitz contro una banda di professionisti arrivata dal modenese, fermando un tentativo di assalto a un portavalori sull'A1. Durante l'operazione sono stati esplosi dei colpi, e un agente è rimasto ferito. La banda, trovata con un arsenale, è stata posta sotto controllo.

Spari e paura ieri pomeriggio nelle campagne vignolesi. Un blitz della polizia ha sventato un assalto programmato a un portavalori in A1 e ha fermato una banda di professionisti arrivani nel modenese con un vero e proprio arsenale al seguito. Sono quattordici i rapinatori arrestati mentre un polioziotto, durante il blitz, è rimasto ferito in modo lieve. L’obiettivo della banda erano i furgoni blindati di una nota società di trasporto valori in partenza da Bologna e diretti a Paderno Dugnano, nel Milanese. Le indagini sono infatti state avviate a Chieti (a Ortona si è registrato un recente assalto ad un portavalori, lo scorso gennaio) e si sono poi avvalse della collaborazione della magistratura modenese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blitz contro la banda dei portavalori. Spari e paura, ferito un poliziotto

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