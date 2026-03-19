Blitz antidroga tra i palazzi di Tor Bella Monaca | dosi nascoste nell’ascensore decisivo il cane Faro

La polizia ha effettuato un blitz a Tor Bella Monaca, arrestando quattro persone tra pusher e vedette. Le forze dell’ordine hanno scoperto alcune dosi di droga nascoste nella tromba dell'ascensore di uno stabile, grazie all’intervento di un cane antidroga. L’operazione si è svolta tra i palazzi del quartiere, con l’obiettivo di contrastare l’attività illecita.

Blitz della polizia a Tor Bella Monaca: quattro arresti tra vedette e pusher. Le dosi erano nascoste nella tromba dell’ascensore, scovate dal cane antidroga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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