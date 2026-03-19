Birra sigaro e occhiali da sole | postpartita show dopo la promozione

Dopo la promozione, un momento divertente si è svolto in Olanda. Diogo Tomas, difensore dell'ADO Den Haag, ha partecipato a un'intervista post partita caratterizzata da birra, sigaro e occhiali da sole. Le immagini della scena hanno rapidamente fatto il giro del mondo, attirando l'attenzione di molti appassionati di calcio.

Scene esilaranti dall'Olanda: l'intervista post gara di Diogo Tomas - difensore dell'ADO Den Haag - ha fatto il giro del mondo. Dopo la promozione il giocatore finlandese di origini portoghesi si è presentato ai microfoni in maniera decisamente atipica, parlando oltretutto di sé in terza persona (@ESPNnl). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Birra, sigaro e occhiali da sole: postpartita show dopo la promozione Articoli correlati Diogo Tomas col sigaro e la birra in tv per la promozione dell’ADO Den Haag: “Sono quello che sono”Diogo Tomas festeggia col sigaro in bocca e la birra in mano in diretta tv il ritorno in Eredivisie dell’ADO Den Haag. Bianca Berlinguer con gli occhiali da sole in tv dopo l’operazione: “Non reggo le luci dello studio”Bianca Berlinguer si è presentata in studio con un look insolito per la prima puntata del 2026 di È sempre Cartabianca, andata in onda ieri 13...