Bilancio slitta la Commissione | cambia tutto il calendario e ora rischia anche il Consiglio
La seduta della Seconda Commissione consiliare permanente in Regione Campania, prevista per oggi alle 12, è stata rinviata, causando uno slittamento nel calendario delle riunioni. Questa modifica potrebbe influire anche sulla programmazione del prossimo Consiglio regionale, che dipende dall’andamento delle deliberazioni sulla legge di bilancio. La decisione è stata comunicata senza indicare nuove date di convocazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si complica il percorso della sessione di bilancio in Regione Campania. La seduta della Seconda Commissione consiliare permanente, inizialmente convocata per oggi, giovedì 19 marzo alle ore 12.00, è stata ufficialmente rinviata a domani, venerdì 20 marzo alle ore 11.00. Una decisione che, inevitabilmente, rischia di avere ripercussioni sull’intero iter istituzionale. La Commissione, chiamata ad esaminare i punti all’ordine del giorno legati proprio alla manovra finanziaria, rappresenta infatti un passaggio fondamentale prima dell’approdo in Aula. Il rinvio, anche se di sole 24 ore, rende ora più complicato rispettare il cronoprogramma inizialmente previsto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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