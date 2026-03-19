Bignè di San Giuseppe a Roma | come si preparano nel laboratorio del forno Pane Garbato alla Garbatella

Il 19 marzo a Roma si respira l’aroma di crema e olio caldo nei laboratori dei forni, mentre i bignè di San Giuseppe vengono preparati. Nel laboratorio del forno Pane Garbato alla Garbatella si seguono tecniche tradizionali per realizzare questi dolci, che rappresentano uno dei simboli più amati della festa. La preparazione coinvolge ingredienti semplici e passaggi curati, tipici di questa tradizione gastronomica.

Il 19 marzo a Roma ha il profumo della crema e dell’olio caldo: è il giorno dei bignè di San Giuseppe, uno dei dolci più amati della tradizione capitolina. In molti li comprano nelle pasticcerie di quartiere, ma pochi immaginano il lavoro che si nasconde dietro ogni singolo bignè. LEGGI ANCHE: MACRO Roma, Cristiana Perrella: «Il museo oggi è una piattaforma di incontro» Nel laboratorio del forno Pane Garbato alla Garbatella, guidato dal pasticcere Giuseppe De Rosa, la preparazione di questo dolce diventa un rito artigianale che parte dall’impasto e arriva fino alla frittura perfetta. Ma come avviene davvero? E quali sono i segreti che nasconde? La tradizione del 19 marzo: a Roma c’è solo il bignè di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Funweek.it

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