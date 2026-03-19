Biagi Pizzuti | Sua flessibilità era ' buona' non voleva cancellare art18

Biagi ha trattato numerosi aspetti del diritto al lavoro e i suoi scritti sono molto ampi. Pizzuti afferma che la sua flessibilità era considerata buona e che non voleva eliminare l'articolo 18. La discussione si concentra sulle caratteristiche del suo approccio e sui temi che ha affrontato nel corso della sua attività.

Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Biagi ha affrontato tantissime tematiche del diritto al lavoro, i suoi scritti sono molto vasti. Sulla flessibilità aveva una visione ben chiara che non è stata sempre riportata in modo fedele. Il professor non voleva moltiplicare le fattispecie, non voleva assolutamente creare tante tipologie di rapporti subordinati, ma voleva semplicemente creare un nucleo di tutele indisponibile per tutti i lavoratori e poi alcuni rapporti in cui a questo nucleo di tutele si sommavano delle tutele invece disponibili, con l'istituto della certificazione del contratto che ha richiamato prima il presidente De Luca. Quindi una flessibilità 'buona', questo si vedeva sul contratto a termine dove Biagi voleva ampliare le causali che erano 230 all'epoca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biagi, Pizzuti: "Sua flessibilità era 'buona', non voleva cancellare art.18"

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