Goffredo Bettini ha smentito di aver dichiarato che voterà no contro Meloni, ma ha ammesso di essere favorevole alla riforma proposta da Nordio. La frase, attribuita a Bettini, è stata riportata in un’intervista dall’Ansa, dove si afferma che il politico avrebbe espresso apprezzamento per la riforma, pur dichiarando che comunque voterà contro la leader di Fratelli d’Italia. La dichiarazione ha generato smentite e chiarimenti.

Goffredo Bettini è andato su tutte le ferie per la frase che Nordio ha riportato in un’intervista all’A dnkronos, secondo cui al fondatore del Pd «p iace la riforma, ma voterà no contro Melon i». E così il gran visir si è scatenato nella risposta al guardasigilli: «Mi chiama in causa in modo confuso e provocatorio, in linea con il comportamento generale del suo governo circa il referendum sulla giustizia. E malamente irrispettoso e banalmente strumentale, a fronte di un mio comportamento sul tema ragionevole, misurato e democratico. Non ho mai pronunciato le frasi che Nordio mi attribuisce». Eppure in un’intervista al Foglio aveva detto che avrebbe votato “No” al referendum per evitare di sostenere il governo Meloni: tesi che peraltro non sta in piedi, visto che si parla di giustizia e non di politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bettini rigira la frittata: «Mai detto che voterò No contro Meloni». Ma a lui la riforma Nordio piaceva, eccome…

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