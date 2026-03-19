Berrettini parte bene a Miami | vittoria netta su Müller e secondo turno conquistato

Matteo Berrettini ha iniziato il suo torneo a Miami vincendo il primo incontro contro Alexandre Muller con un punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 23 minuti. Il tennista italiano ha conquistato il secondo turno del Masters 1000, ottenendo una vittoria netta e senza particolari difficoltà. La partita si è svolta senza interruzioni significative e ha concluso con il successo di Berrettini.

Matteo Berrettini ha iniziato nel modo giusto il suo percorso al Masters 1000 di Miami, superando il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 23 minuti. La sfida, rinviata il giorno precedente a causa della pioggia, ha visto l’azzurro imporsi con autorità grazie soprattutto alla qualità del servizio e alla pesantezza del diritto, armi che gli hanno permesso di comandare gran parte degli scambi. Con questo successo, il tennista romano avanza al secondo turno, dove troverà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10 del seeding. Fin dalle prime battute Berrettini ha cercato di prendere in mano il match, alzando il ritmo con il dritto e impedendo a Muller di costruire il proprio gioco con continuità. 🔗 Leggi su Sportface.it

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