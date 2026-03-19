Berrettini-Mueller oggi in tv definito il nuovo orario a Miami | programma e streaming

Oggi, giovedì 19 marzo, si disputa il primo turno dei Miami Open 2026 di tennis, con l’azzurro Matteo Berrettini che sfiderà il francese Alexandre Muller sul cemento della Florida. La partita, che potrebbe essere influenzata dalla pioggia, è stata programmata e trasmessa in televisione, con il nuovo orario comunicato. La giornata prevede anche altre sfide nel torneo maschile e femminile.

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch Buchholz che scatterà alle ore 16.00 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. Butch Buchholz – Dalle ore 16.00 italiane Tereza Valentova (Cechia)-Katie Volynets (Stati Uniti) LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo il maltempo? Tennis, a Miami si torna a giocare. Attesa per tre azzurri, Sinner e Alcaraz conosceranno i loro avversari Mondiali atletica indoor 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Furlani, Dosso, Battocletti e tanti assi nella manica L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Mueller oggi in tv, definito il nuovo orario a Miami: programma e streaming Articoli correlati Berrettini-Mueller, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch... Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Berrettini Mueller oggi in tv definito... Temi più discussi: Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Berrettini-Mueller, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streaming; Cosa è successo a Matteo Berrettini: match cancellato a Miami. L’azzurro scenderà in campo oggi; Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao Fonseca. LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo il rinvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l'azzurro Matteo ... oasport.it Berrettini-Mueller, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streamingPioggia permettendo, i Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, giovedì 19 marzo, proverà nuovamente a ... oasport.it La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa - facebook.com facebook La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa x.com