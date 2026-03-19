Bernate Ticino senza medico di base | i 1.500 assistiti dirottati all’ospedale di Cuggiono

A Bernate Ticino, circa 1.500 assistiti si trovano senza medico di base dopo che il dottore Flavio Portaluppi, in pensione dal 31 marzo, ha concluso il suo servizio. La maggior parte di loro sarà dirottata all’ospedale di Cuggiono, lasciando molte persone senza un punto di riferimento sanitario stabile nel territorio. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

Bernate Ticino, 19 marzo 2026 – Cresce la preoccupazione per una situazione ormai critica. Il 31 marzo il medico di base Flavio Portaluppi andrà in pensione lasciando senza riferimento stabile 1.500 assistiti. Al momento non è stato individuato alcun sostituto. Dal 1° aprile è prevista solo l’attivazione di un ambulatorio temporaneo all’Ospedale di Cuggiono, privo però di un medico titolare certo. L’incertezza pesa soprattutto su anziani e pazienti cronici, abituati da anni a un rapporto diretto e continuativo con il proprio medico. L’amarezza. A dare voce al malcontento è Teresio Garavaglia, che definisce la situazione “assurda. Il dottor Portaluppi era disponibile a proseguire l’attività ancora per un anno, ma non è stato autorizzato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bernate Ticino senza medico di base: i 1.500 assistiti dirottati all’ospedale di Cuggiono Articoli correlati Leggi anche: Olevano sul Tusciano, 1.500 cittadini senza medico di base Morta la dottoressa di base Maria Grazia D'Onofrio, la Asl invita gli assistiti a scegliere un nuovo medicoAvviso della Asl di Pescara per gli assistiti della dottoressa Maria Grazia D’Onofrio purtroppo deceduta. Tutti gli aggiornamenti su Bernate Ticino Argomenti discussi: Bernate Ticino senza medico di base: i 1.500 assistiti dirottati all’ospedale di Cuggiono; Bernate Ticino senza medico di base: cresce la preoccupazione tra i cittadini. Bernate Ticino senza medico di base: cresce la preoccupazione tra i cittadiniA Bernate Ticino cresce l’apprensione per una situazione sanitaria che molti residenti definiscono ormai insostenibile. Il 31 marzo 2026 il medico di famiglia Flavio Portalupi andrà ufficialmente in p ... ticinonotizie.it