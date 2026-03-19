Berluskaiser e l’Umbertone | 30 anni di amicizia rivalità insulti e alleanze tra Berlusconi e Bossi

Da oltre tre decenni, Bossi e Berlusconi hanno intrecciato un rapporto complesso fatto di amicizia, rivalità e alleanze, segnato anche da insulti reciproci. In questo lungo periodo, i due leader hanno vissuto momenti di vicinanza e di contrasto, contribuendo a ridefinire il panorama politico italiano e lasciando un’impronta indelebile sulla scena nazionale. La loro relazione si è evoluta nel tempo, riflettendo le trasformazioni della politica italiana.

Bossi e Berlusconi, Silvio e Umberto, nemici, amici, alleati, rivali: tutto e il contrario di tutto, in 30 anni che hanno cambiato per sempre (la mancanza di un aggettivo è voluta) la storia della politica italiana. Scena da un matrimonio: Tremonti mediava, Silvio per il Senatùr divenne “ un fratello “. Fra i più commossi nel Duomo di Milano per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, c’era Umberto Bossi. In quegli istanti al fondatore della Lega saranno passati nella mente decine di immagini e ricordi di un rapporto in cui rivalità politica e amicizia si sono intrecciati con alti e bassi: “attenti a Berluskaiser “, diceva nel ’94 diffidente il Senatùr, prima di diventare ospite fisso delle cene al lunedì ad Arcore, dove il Cavaliere voleva sempre “ l’Umbertone “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Berluskaiser e l’Umbertone: 30 anni di amicizia, rivalità, insulti e alleanze tra Berlusconi e Bossi Articoli correlati Bossi morto | Dalla secessione al potere di Roma, da Miss Padania a Berlusconi: 30 anni di storia in 30 scatti – fotogalleryLa sequenza di fotografie raccontare un’intera stagione della politica italiana che oggi si chiude. Leggi anche: Bossi e Berlusconi: le liti, le cene a villa San Martino, il governo e le strette di mano. Trent’anni di alleanza ‘tira e molla’