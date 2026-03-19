Bergamo fermato per un controllo | doveva scontare tre anni per rapina

Nella mattinata di martedì 17 marzo, la polizia locale di Bergamo ha effettuato controlli nell’area della stazione autolinee e di piazzale Alpini. Durante un servizio di routine, è stato fermato un uomo che è risultato condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per rapina. Il soggetto è stato quindi tratto in arresto.

IL FERMO. Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio nell’area della stazione autolinee e di piazzale Alpini, la polizia locale di Bergamo, nella mattinata di martedì 17 marzo ha fermato un uomo poi risultato condannato in via definitiva. Durante le attività di presidio del territorio, gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno controllato un uomo che diceva di non avere con sé i documenti. Per questo motivo, l’uomo, è stato accompagnato negli uffici del Comando di via Coghetti ed è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, necessari all’identificazione. Espletate le formalità di rito, la polizia locale ha dato esecuzione al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, portandolo nella casa circondariale di Bergamo in via Gleno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, fermato per un controllo: doveva scontare tre anni per rapina Articoli correlati Leggi anche: Fermato per un controllo, doveva scontare tre anni per rapina: 21enne in carcere Ricercato fermato in stazione: doveva scontare oltre tre anni di carcereStava per allontanarsi a bordo di un treno regionale diretto a Brescia, ma è stato fermato appena in tempo dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Una selezione di notizie su Bergamo fermato per un controllo doveva... Temi più discussi: Bergamo, arrestato un uomo in possesso di documenti contraffatti; Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo dalla Polizia di Stato; Katana nascosta sotto gli abiti mentre cammina per strada: fermato e denunciato un uomo di 48 anni; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il marito. Bergamo, fermato per un controllo: doveva scontare tre anni per rapinaNell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio nell’area della stazione autolinee e di piazzale Alpini, la polizia locale di Bergamo, nella mattinata di martedì 17 marzo ha fermato un uo ... ecodibergamo.it Fermato per un controllo, doveva scontare tre anni per rapina: 21enne in carcereIl giovane controllato dalla polizia locale martedì mattina nell'area della stazione. Dopo l'identificazione è emerso l'ordine di carcerazione a suo carico ... bergamonews.it È stato dimesso poco dopo le 11 dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di 49 anni che ieri mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al co - facebook.com facebook Femminicidio a Bergamo, il marito dimesso dall'ospedale e portato in carcere x.com