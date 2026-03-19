Il centrodestra si trova al centro di una richiesta di chiarezza avanzata dal sindaco di Orbetello. Orbetello ha dichiarato che è importante fare luce sulla situazione interna, sottolineando l’urgenza di ristabilire un clima di lealtà politica. La questione riguarda la necessità di chiarimenti tra le forze politiche che condividono un’area di governo.

ORBETELLO "Non si può non essere d’accordo con il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti: è necessario fare chiarezza all’interno del centrodestra e ristabilire un clima di lealtà politica". Così il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Berardi, interviene nel dibattito politico dopo le recenti tensioni emerse nel territorio a seguito della sconfitta di Casamenti alle elezioni provinciali."Stiamo valutando attentamente come intervenire – prosegue Berardi – perché in diversi comuni della provincia si registrano situazioni di difficoltà. È fondamentale che non prevalgano dinamiche personali o motivi di astio, ma che si torni a ragionare nell’interesse politico e amministrativo dei territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Berardi: "Necessario ora fare chiarezza"

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