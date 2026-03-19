A Benevento, si discute sulla possibile riapertura dell’ufficio anagrafe nel Rione Libertà, dopo dodici anni di assenza. La richiesta arriva da alcuni residenti e rappresentanti locali, interessati a migliorare i servizi per la comunità. La zona ospita circa un terzo della popolazione cittadina, rendendo la questione rilevante per molte famiglie e cittadini che attualmente devono spostarsi altrove per le pratiche burocratiche.

La richiesta di ripristino di un ufficio anagrafe nel Rione Libertà a Benevento riaccende un dibattito sulla distribuzione dei servizi pubblici in una città dove circa un terzo della popolazione risiede in quella specifica zona. Rosario Luongo, rappresentante del gruppo Civico22, ha lanciato un appello diretto all’amministrazione comunale affinché venga recuperato uno sportello operativo a meno di cento metri dalla sede storica chiusa da oltre un decennio. La questione non riguarda solo la burocrazia, ma tocca il cuore della vivibilità urbana e dell’accessibilità ai diritti fondamentali per i cittadini del quartiere. Un vuoto decennale nella mappa dei servizi cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: dopo 12 anni, l’anagrafe torna al Rione Libertà?

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