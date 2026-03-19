Benevento dimessa dall’ospedale | muore bimba di due mesi

Una bambina di due mesi, dopo essere stata ricoverata mercoledì sera per una crisi respiratoria e successivamente dimessa, è morta. La piccola aveva ricevuto le cure necessarie presso l'ospedale di Benevento prima di perdere la vita. La vicenda ha suscitato attenzione tra i presenti e tra le persone vicine alla famiglia. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte.

La piccola era giunta nel nosocomio mercoledì sera per una crisi respiratoria, per poi essere dimessa. Una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e, quando è stata portata dai genitori nuovamente in ospedale, la bimba è deceduta, probabilmente per arresto cardiaco. Sull’accaduto la Procura ha aperto un fascicolo, in attesa che venga disposta l’autopsia. I genitori, che hanno anche una gemellina, hanno denunciato il fatto in questura. La squadra mobile ha subito acquisito la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. La salma della neonata è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Benevento, dimessa dall’ospedale: muore bimba di due mesi Articoli correlati Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Una raccolta di contenuti su Benevento dimessa dall'ospedale muore... Temi più discussi: Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo; Rimini, bimba di 4 anni muore dopo dimissioni dall’ospedale; LECCE, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER BANDA: DIMESSO DALL’OSPEDALE DOPO GLI ACCERTAMENTI; Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da 'incidente di percorso' durante la II Guerra mondiale. Tragedia a Benevento: neonata dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo. Aperta un’indagineDopo una crisi respiratoria e le dimissioni, il decesso improvviso in casa. La Squadra Mobile indaga sulle ore precedenti alla tragedia ... affaritaliani.it Dimessa dall’ospedale, neonata muore così davanti ai genitori: tragedia in Italia, poi la scopertaDramma nella notte all’Ospedale San Pio di Benevento, dove una neonata di due mesi è deceduta dopo essere stata riportata d’urgenza dai genitori per un ... thesocialpost.it PER SEMPRE DI PADRE IN FIGLIO BENEVENTO - facebook.com facebook