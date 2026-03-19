Benedetto XVI la Cina Star Wars Di cosa si è davvero parlato con Thiel

Durante un evento romano con il miliardario, si sono alternati riferimenti ai grandi teologi e citazioni di libri manga, tra cui riferimenti a “Star Wars”. Benedetto XVI, la Cina e il film sono stati i temi principali della discussione, con interventi che hanno spaziato tra cultura religiosa e riferimenti popolari. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici affrontati.

«Cosciente di possedere in sé una grande forza spirituale, era sempre stato un convinto spiritualista e la sua vivida intelligenza gli aveva sempre indicato la verità di ciò a cui si deve credere: il bene, Dio, il messia. Egli credeva in ciò, ma non amava che sé stesso». Con queste parole, il teologo russo, Vladimir Soloviev, nei suoi Tre Dialoghi, introduceva la figura dell’anticristo, da lui dipinto come un «superuomo» pacifista, vegetariano, universalista e campione di tolleranza. Una figura che, promuovendo esclusivamente il benessere e la tranquillità materiali, conduce gli esseri umani a dimenticare la trascendenza, sostituendo l’amor sui all’amor Dei. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Benedetto XVI, la Cina, «Star Wars». Di cosa si è davvero parlato con Thiel Articoli correlati "L’eredità di Benedetto XVI", a Podenzano nuovo incontro culturale con Ettore Gotti TedeschiProsegue e si consolida il ciclo di Incontri con Ettore Gotti Tedeschi, che sta diventando nel tempo uno degli appuntamenti più riconoscibili e... Benedetto XVI verso la beatificazione? Ecco qual è il presunto miracolo di RatzingerDefinisce gli anni trascorsi con Papa Benedetto XVI una «grazia» esprimendo la speranza che si apra al più presto la sua causa di beatificazione.