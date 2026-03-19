Ben 1500 chilometri per la maglia di Faried | Il mio indimenticabile addio al celibato

Da sport.quotidiano.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha percorso 1500 chilometri per ottenere la maglia di Kenneth Faried, con cui ha condiviso un addio al celibato diverso dal solito. Invece di partecipare a una serata tra amici, ha scelto di trascorrere il tempo con una palla da basket e una canotta autografata dall’ex giocatore biancorosso. La sua passione per Faried si è manifestata attraverso questo viaggio.

Addio al celibato stile "Notte da Leoni"? No, grazie: molto meglio una palla da basket e una canotta autografata dall’ex biancorosso Kenneth Faried. Non scorderà facilmente il viaggio con gli amici di sempre, prima del fatidico sì in programma a giugno, Giovanni Garimberti, 33enne di Calerno, che è appena tornato da un weekend ad Atene dove ha trascorso una domenica indimenticabile nel palasport di Oaka, uno dei templi greci della palla a spicchi. E, ciliegina sulla torta, da buon tifoso della Pallacanestro Reggiana, grazie al supporto dei suoi amici, Giovanni si è pure portato a casa la canotta ufficiale autografata da ‘Manimal’. "Siamo partiti sabato scorso per il mio addio al celibato - racconta Giovanni - ma per me è stata tutta una sorpresa, non sapevo la destinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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