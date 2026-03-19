Ben 1500 chilometri per la maglia di Faried | Il mio indimenticabile addio al celibato

Un uomo ha percorso 1500 chilometri per ottenere la maglia di Kenneth Faried, con cui ha condiviso un addio al celibato diverso dal solito. Invece di partecipare a una serata tra amici, ha scelto di trascorrere il tempo con una palla da basket e una canotta autografata dall’ex giocatore biancorosso. La sua passione per Faried si è manifestata attraverso questo viaggio.

Addio al celibato stile "Notte da Leoni"? No, grazie: molto meglio una palla da basket e una canotta autografata dall’ex biancorosso Kenneth Faried. Non scorderà facilmente il viaggio con gli amici di sempre, prima del fatidico sì in programma a giugno, Giovanni Garimberti, 33enne di Calerno, che è appena tornato da un weekend ad Atene dove ha trascorso una domenica indimenticabile nel palasport di Oaka, uno dei templi greci della palla a spicchi. E, ciliegina sulla torta, da buon tifoso della Pallacanestro Reggiana, grazie al supporto dei suoi amici, Giovanni si è pure portato a casa la canotta ufficiale autografata da ‘Manimal’. "Siamo partiti sabato scorso per il mio addio al celibato - racconta Giovanni - ma per me è stata tutta una sorpresa, non sapevo la destinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ben 1500 chilometri per la maglia di Faried: "Il mio indimenticabile addio al celibato" Articoli correlati Elettra Lamborghini svela: «Il festino bilaterale a Montecarlo era l’addio al celibato di Charles Leclerc»Per tutta la settimana sanremese uno dei tormentoni è stato quello dei festini bilaterali denunciati da Elettra Lamborghini. “Essere preti significa cose ben precise come il celibato, di fatto non riuscivo a rispettarlo. Mi sentivo a disagio a indossare un colletto”: parla don RavagnaniL'ex prete "social" spiega le ragioni della sua scelta: disagio nel ruolo istituzionale e dubbi sulla dottrina della Chiesa “Non indosserò il... Tutti gli aggiornamenti su Ben 1500 chilometri per la maglia di... Temi più discussi: L’auto da 1600 km di autonomia che sancisce la fine del diesel: dominerà il mercato; Conegliano. La Ca’ del Poggio Run vola oltre i 1500 iscritti: ormai è conto alla rovescia per la corsa fra le colline del prosecco; Nuovo autovelox a Levego: le multe sono aumentate del 70 per cento. Ben 1500 chilometri per la maglia di Faried: Il mio indimenticabile addio al celibatoGiovanni Garimberti ringrazia gli amici: Bendato e orecchie tappate, solo in Grecia ho capito dov’ero. Kenneth è stato speciale ... sport.quotidiano.net Faried's jersey covered 1500 kilometers: My unforgettable stag party.Giovanni Garimberti thanks his friends: Blindfolded and with my ears covered, only in Greece did I understand where I was. Kenneth was special. ... sport.quotidiano.net Poche idee ma ben confuse… - facebook.com facebook Video shock del ministro israeliano Ben Gvir per pubblicizzare la pena di morte x.com