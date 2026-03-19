Beautiful anticipazioni al 28 marzo | Ridge vuole lasciare il posto di amministratore

Nelle puntate di Beautiful dal 22 al 28 marzo, Ridge decide di lasciare il ruolo di amministratore delegato e chiede a Brooke di assumere la sua posizione come co-amministratrice. La decisione di Ridge viene comunicata ai membri della famiglia e ai collaboratori della società, creando una nuova dinamica all’interno della trama. La storyline si concentra sui cambiamenti in atto nel management dell’azienda.

Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 marzo. Ridge desidera che Brooke prenda il suo posto come co-amministratore delegato. Brooke si reca da Hope con della zuppa per la piccola Beth, ormai in ripresa dopo la febbre. Nonostante l’atmosfera apparentemente serena, Brooke percepisce subito il turbamento della figlia. Messa alle strette, Hope confessa di sentirsi sempre più attratta da Finn, il marito di Steffy, una situazione che la disorienta e la fa sentire in colpa. Brooke cerca di farla ragionare, mettendola in guardia dalle possibili conseguenze e invitandola a fermarsi prima che sia troppo tardi, continuano le anticipazioni di Beautiful. Steffy, sempre più esasperata, si sfoga con Ridge: è convinta che Hope stia influenzando Finn, spingendolo ad avvicinarsi a Sheila. 🔗 Leggi su 2anews.it

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