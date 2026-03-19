Bce frena i tassi | stabilità per la Lombardia

La Banca Centrale Europea ha deciso di non modificare i tassi d’interesse, mantenendo invariati i tre parametri principali: depositi al 2%, rifinanziamento principale al 2,15% e tasso marginale al 2,4%. La scelta riguarda tutta l’area euro e si applica anche alla regione Lombardia, senza variazioni nelle politiche di interesse in questa fase. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi.

La Banca Centrale Europea ha scelto di non muovere il levetto dei tassi d’interesse, mantenendo invariati i tre parametri fondamentali: depositi al 2%, rifinanziamento principale al 2,15% e marginale al 2,4%. Questa decisione arriva mentre l’inflazione si attesta intorno all’obiettivo del 2%, ma lo scenario globale rimane turbolento a causa del conflitto nel Medio Oriente. Per la Lombardia, questa stabilità monetaria rappresenta un punto fermo in un periodo dove l’incertezza geopolitica minaccia di far ripartire la spirale dei prezzi. L’impatto diretto sulle famiglie e le imprese della regione è immediato: i costi del denaro restano stabili, evitando nuovi rincari deve finanziare attività produttive o acquistare immobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bce frena i tassi: stabilità per la Lombardia Articoli correlati Tassi dei mutui 2026, Bce blocca gli aumenti: chi guadagna dal periodo di stabilitàNel 2025 i tassi di interesse dei mutui hanno iniziato a riallinearsi con il costo del denaro. Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati Altri aggiornamenti su Bce frena Temi più discussi: Tassi, rischio aumenti per i mutui. La Bce per ora frena. Ma ecco quando potrebbero salire – LMF; Tassi BCE verso nuovi rialzi: i mercati scommettono su due strette nel 2026; Preview Bce: cosa monitorare nel meeting del 19 marzo; Borsa oggi 16 marzo: l’Europa recupera in scia a Wall Street, frena il petrolio. A Milano scivola Amplifon - DIRETTA. BCE, tassi fermi nonostante lo shock energetico: cosa cambia per i mutui?L'istituto guidato da Christine Lagarde ha deciso di mantenere fermi i tassi ufficiali. Ecco le conseguenze per chi chiede un finanziamento per l'acquisto di immobili. mutuionline.it La Bce lascia i tassi d’interesse invariati al 2% come da previsioniOggi a Francoforte si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo della Bce con la consueta decisione sui tassi d’interesse. La Banca centrale europea mantiene, come atteso, i tassi d'interesse fermi ... tg24.sky.it Banche centrali sotto pressione: guerra in Iran e petrolio rimettono in discussione la rotta dei tassi. Fed divisa tra inflazione energetica e lavoro in rallentamento. Anche la BCE frena: lo shock petrolifero complica l’outlook e rafforza lo scenario di tassi più alti pi - facebook.com facebook