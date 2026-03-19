Bayern Monaco-Union Berlin sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bavaresi decimati contro gli Eisernen

Sabato 21 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlin. I bavaresi sono decimati a causa di diversi infortuni e assenze, mentre gli Eisernen arrivano con fiducia dopo aver disputato una buona stagione. Le formazioni ufficiali saranno rese note poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati.

Il Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions League, e quest’oggi l’avversario si chiama Union Berlin. La squadra di Kompany ha gestito senza troppi problemi il vantaggio accumulato a Bergamo e ha nuovamente dilagato, blindando i quarti in attesa di chiudere quanto prima il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Union Berlin (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bavaresi decimati contro gli Eisernen Articoli correlati Bayern Monaco-Union Berlin (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi decimati contro gli EisernenIl Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions... Bayern Monaco-Union Berlin (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions... Bayern VS Union Berlin Reaction: The RUN Is OVER!! Approfondimenti e contenuti su Bayern Monaco Union Berlin sabato 21... Temi più discussi: Live FC Bayern Monaco - Union Berlino - Bundesliga: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Bundesliga: preview Bayern Monaco-Union Berlino; quote Bayern Monaco Union Berlino: il pronostico sui bavaresi; Bayern Monaco-Union Berlino: probabili formazioni e diretta live del match. Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Union Berlino, le probabili formazioniI bavaresi, decimati, vogliono riscattare il pareggio alla BayArena per chiudere il discorso campionato. Calcio d'inizio ore 15.30 all'Allianz Arena. sportal.it Pronostico Bayern Monaco vs Union Berlino – Bundesliga – 21 Marzo 2026Pronostico Bayern Monaco vs Union Berlino del 21 marzo 2026 in Bundesliga con analisi completa e previsione affidabile. europacalcio.it 10-3-2026 coppa campioni : ATALANTA - Bayern Monaco "Ci sono partite che finiscono sul tabellino con numeri pesanti,numeri che raccontano una sconfitta, che parlano di gol subiti, di un risultato difficile da digerire. Ma chi vive la curva sa che il calcio non s facebook