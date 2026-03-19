Bayern Monaco-Union Berlin sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi decimati contro gli Eisernen

Da infobetting.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo 2026 alle 15:30 si disputa Bayern Monaco-Union Berlin, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. I bavaresi arrivano da una vittoria importante in Champions League, dove hanno segnato dieci gol contro l’Atalanta negli ottavi. La squadra di casa è decimata da assenze, mentre gli Eisernen sono pronti a scendere in campo per questa sfida di campionato.

Il Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions League, e quest’oggi l’avversario si chiama Union Berlin.  La squadra di Kompany ha gestito senza troppi problemi il vantaggio accumulato a Bergamo e ha nuovamente dilagato, blindando i quarti in attesa di chiudere quanto prima il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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