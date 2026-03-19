Bayern Monaco-Union Berlin sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi decimati contro gli Eisernen

Sabato 21 marzo 2026 alle 15:30 si disputa Bayern Monaco-Union Berlin, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. I bavaresi arrivano da una vittoria importante in Champions League, dove hanno segnato dieci gol contro l’Atalanta negli ottavi. La squadra di casa è decimata da assenze, mentre gli Eisernen sono pronti a scendere in campo per questa sfida di campionato.

Il Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions League, e quest’oggi l’avversario si chiama Union Berlin. La squadra di Kompany ha gestito senza troppi problemi il vantaggio accumulato a Bergamo e ha nuovamente dilagato, blindando i quarti in attesa di chiudere quanto prima il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Union Berlin (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi decimati contro gli Eisernen Articoli correlati Bayern Monaco-Union Berlin (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Bayern Monaco sta viaggiando sul velluto in questa fase della stagione come dimostrano anche i 10 gol fatti all’Atalanta negli ottavi di Champions... Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi in scioltezza anche contro i nuovi Adler di Riera?Vola indisturbato in vetta alla classifica il Bayern Monaco di Kompany che è impegnato quest’oggi contro l’Eintracht Francoforte di Riera. Tutti gli aggiornamenti su Bayern Monaco Union Berlin sabato 21... Temi più discussi: Live FC Bayern Monaco - Union Berlino - Bundesliga: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Bundesliga: preview Bayern Monaco-Union Berlino; quote Bayern Monaco Union Berlino: il pronostico sui bavaresi; Bayern Monaco-Union Berlino: probabili formazioni e diretta live del match. Pronostico Bayern Monaco vs Union Berlino – Bundesliga – 21 Marzo 2026Pronostico Bayern Monaco vs Union Berlino del 21 marzo 2026 in Bundesliga con analisi completa e previsione affidabile. europacalcio.it Bayern Monaco-Union Berlino: probabili formazioni e diretta live del matchBayern favorito ma in piena emergenza, Union Berlino pronto ad approfittarne. I bavaresi restano una macchina da gol, ma le assenze possono pesare, soprattutto in difesa. Gli ospiti, più compatti, pro ... msn.com 10-3-2026 coppa campioni : ATALANTA - Bayern Monaco "Ci sono partite che finiscono sul tabellino con numeri pesanti,numeri che raccontano una sconfitta, che parlano di gol subiti, di un risultato difficile da digerire. Ma chi vive la curva sa che il calcio non s facebook