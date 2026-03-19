Un giovane calciatore del Bayern ha fatto il suo debutto in Champions League a sedici anni e 58 giorni, diventando il più giovane del 2010 a esordire nella massima competizione europea. Questa prima convocazione con la prima squadra rappresenta un momento importante nella sua carriera, segnando un passo significativo nel suo percorso nel calcio professionistico.

Non si dica che il Bayern Monaco o Vincent Kompany hanno paura dei giovani. Finora in stagione sono in 7 ad aver debuttato. Poi certo, i dieci gol in 180 minuti all'Atalanta lasciavano i bavaresi abbastanza sicuri di limitare qualsiasi rischio d'inesperienza ma Filip Pavic, oltre la goleada senza diritto di replica, non dimenticherà mai il suo esordio all'Allianz Arena in una notte europea. È un difensore di origini croate ma di nazionalità tedesca ed è nato nel 2010: l'anno in cui Harry Kane si affacciava nella prima squadra del Tottenham, Palladino giocava nel Genoa di Gasperini, l'Inter di Mou vinceva il Triplete, Valerio Scanu vinceva Sanremo davanti al duo Pupo-Emanuele Filiberto e a Marco Mengoni e Toy Story 3 dominava al box office statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bayern, debutta il 2010 Pavic: ma come può un 16enne giocare in Champions?

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