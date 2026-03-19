Bayern-Atalanta le pagelle | Kane uragano da 7,5 Scamacca sovrastato | 5
Nella partita tra Bayern e Atalanta, Kane riceve un 7,5 per la sua prestazione, mentre Scamacca ottiene un 5 e viene sovrastato dagli avversari. Tra i bavaresi, si distinguono anche Luis Diaz e Karl, mentre tra i nerazzurri De Roon e Samardzic sono gli unici a salvarsi. La gara si è conclusa con queste valutazioni, senza ulteriori approfondimenti.
Tra i bavaresi brillano anche Luis Diaz e Karl, mentre nella Dea si salvano De Roon e Samardzic. Male De Ketelaere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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