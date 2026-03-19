Recentemente, i ricercatori cinesi hanno sviluppato batterie al tofu come alternativa alle tradizionali pile al litio. Questi dispositivi utilizzano una salamoia a base di tofu per immagazzinare energia, cercando di ridurre l’impatto ambientale e i costi di produzione. La tecnologia si trova ancora in fase sperimentale e sono stati condotti alcuni test per valutarne le prestazioni e la sostenibilità.

Un team di ricercatori cinesi, provenienti dalla City University of Hong Kong e dalla Southern University of Science and Technology, ha recentemente pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Nature Communications che descrive un nuovo tipo di batteria basata su un elettrolita all'acqua. Questa innovazione tecnologica è stata ben presto ribattezzata dalla stampa internazionale come "batteria al tofu". Il curioso appellativo deriva direttamente dal liquido impiegato al suo interno: l'elettrolita, infatti, ha un pH neutro di 7.0 ed è talmente sicuro, stabile e privo di tossicità, da poter essere teoricamente utilizzato persino come la salamoia necessaria per far cagliare il tofu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batterie al tofu: pro e contro delle pile alla salamoia

Articoli correlati

Auto elettrica con batteria al sodio primo veicolo al mondo presentato da catl e changan rompe il monopolio delle batterie al litioun progresso significativo nell’elettromobilità nasce dalla collaborazione tra il leader globale delle batterie e un produttore automobilistico di...

Incendio in appartamento, fiamme partite dalle batterie delle bici elettriche: intossicati al pronto soccorsoLe fiamme si sono innescate dalle batterie delle bici elettriche in ricarica e si sono poi propagate a tutto il materiale che era nel vano cucina.

Una selezione di notizie su Batterie al tofu pro e contro delle...

Ricercatori creano una nuova batteria al tofu: dura 300 anni se caricata ogni giornoCome saranno le batterie del futuro? Difficile prevederlo oggi, nel frattempo qualcuno ha creato una batteria al tofu. auto.everyeye.it

Batteria al tofu: dura fino a 300 anni e si può smaltire nell'ambienteUn'invenzione un po' inusuale ma molto interessante dal punto di vista ambientale, arriva dalla Cina, più precisamente ... msn.com