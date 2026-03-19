Nel 2026, la tendenza della riga di capelli cambierà: si passerà dalla riga centrale a quella di lato. Questa modifica coinvolge modelli visti sulle passerelle di Parigi e New York, oltre che sui red carpet degli Oscar. La scelta di portare la riga di lato sarà diffusa tra chi desidera aggiornarsi alle ultime mode di bellezza. La tendenza interesserà molte persone e sarà visibile in molte occasioni pubbliche.

Si fa presto a dire riga. Ma c’è riga e riga – e nel 2026 quella che conta è solo una: di lato. Dalle passerelle di Parigi e New York al tappeto rosso degli Oscar, la riga di lato è ovunque. Le star la portano, gli hairstylist la consigliano, TikTok ne va pazzo. E soprattutto sta bene davvero a tutte. Che tu abbia i capelli corti, medi o lunghissimi, lisci o mossi: con la riga di lato è un’altra storia. Scopriamo insieme perché è la tendenza capelli 2026 di cui non sapevi di aver bisogno. Non è nostalgia, è evoluzione. La riga laterale ha fatto il suo ritorno trionfale sulle passerelle PrimaveraEstate: da Saint Laurent, dove Duffy l’ha abbinata a tailleur affilati e sguardi intensi, alla Chanel Cruise 2026, dove Anthony Turner l’ha trasformata in simbolo di grinta e glamour. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Basta riga centrale, nel 2026 si porta di lato: il motivo ti sorprenderà

Articoli correlati

Leggi anche: Serena Brancale a Sanremo 2026: «Al Festival con un brano soul su mia madre, morta nel 2020. Ero la sua prediletta, mi accompagnava ai provini. Lo stile? Basta maschere, basta il lato festaiolo: ora voglio solo cantare»

La riga di lato domina ancora (meglio se non troppo definita)Chiome vaporose, grintosi bixie, eleganti bob e vincenti pixie cut scelti dalle più rinomate celeb sono stati definiti, quasi scolpiti, da...

Una selezione di notizie su Basta riga

Discussioni sull' argomento A Parigi, questa attrice riporta in auge l'elegante riga laterale.; Spezia-Empoli 1-1: non basta questa volta il gol di Artistico; Attenzione ai Mac: un nuovo malware ruba password e dati sfruttando ChatGPT e falsi download; Hacker: verità e falsi miti tra cinema e realtà.

Una cinquantina di pagine di belle parole, ma alla fine basta qualche riga per dire quello che servirebbe per la casa: incentivi fiscali per i proprietari, tempi certi e rapidi per gli sfratti, contributi per gli inquilini in difficoltà, case popolari funzionanti. x.com

Quando guardate i miei video quotidiani, cosa fate 1 - leggete tutto il testo del post e non guardate il video 2- leggete il testo mentre ascoltate il video 3 -leggete qualche riga ma poi seguite il video e basta 4- seguite solo il video e ignorate il testo 5 -chissenef - facebook.com facebook