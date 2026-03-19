Un consigliere del Gruppo misto propone di affidare a un rappresentante di minoranza la presidenza del Consiglio comunale per mettere fine alle frequenti liti e abbandoni dell’aula. La sua proposta mira a migliorare il funzionamento del Consiglio senza entrare nel merito delle cause che generano i conflitti. La questione viene sollevata da un consigliere che si definisce super partes.

Come risolvere il problema delle continue liti e abbandoni dell’aula in Consiglio comunale? Secondo il candidato sindaco e attuale consigliere del Gruppo misto, Federico Amadei, la soluzione sta nell’affidare a un consigliere di minoranza il ruolo di presidente. Per questo motivo Amadei inserirà questa indicazione nel programma elettorale, sfidando gli altri candidati a fare altrettanto. "Dopo le elezioni del 2020 ho svolto la carica di presidente del Consiglio comunale per alcuni mesi e credo di essermi comportato correttamente, da figura istituzionale super partes – ricorda Amadei – Ho svolto quindi il mio incarico come figura di garanzia e mi ero dimesso solo dopo aver avvertito sporadiche critiche per questa mia imparzialità da alcuni esponenti dell’Amministrazione e della maggioranza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Basta con le liti in Consiglio. Io super partes"

Articoli correlati

La crisi iraniana in Senato: Sensi riunisce le opposizioni. Le attiviste: “È ora di una mobilitazione super partes”Questa mattina in Senato si è tenuta una conferenza stampa organizzata dal senatore del Pd Filippo Sensi dove sono intervenute due attiviste iraniane...

Incidente mortale a Offida. Perizia super partes per la veritàSarà una perizia super-partes a stabilire la dinamica dell’incidente in cui è morto Mario Ciabattoni, commercialista di 58 anni di Offida, vittima di...

Preston Dennett and Dolly Safran Back on ATP Media - Communicating Consciousness

Una raccolta di contenuti su Basta con le liti in Consiglio Io super...

Discussioni sull' argomento Basta con le liti in Consiglio. Io super partes; Terni, violenza giovanile: Rapine improvvisate o liti nate per questioni banali. Basta una parola, uno sguardo o una storia; Rottamazione quater: basta la prima rata per chiudere il giudizio?; Profughi: Liti e risse ogni giorno, sanno di restare impuniti.

STOP ELEMOSINE: IL GOVERNO TAGLI LE ACCISE, NON CI SERVONO MANCE! Basta prese in giro. I Consigli dei ministri passano, ma delle accise sui carburanti non c’è traccia. La realtà è sotto gli occhi di tutti: l’ennesima promessa elettorale tradita sull - facebook.com facebook

Gabriele #Gravina sulla riforma dei Settori Giovanili: “Basta con i tatticismi esasperati e la ricerca del risultato a tutti i costi. Bisogna far crescere i ragazzi…”. #FIGC x.com