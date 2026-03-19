Basket a Pisa DREAM-IES chiude la stagione dei derby in Divisione Regionale 2

A cinque giornate dalla fine della regular season nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, il team di Pisa DREAM-IES ha concluso la propria stagione dei derby. Le tre squadre pisane coinvolte nel campionato stanno chiarendo la loro posizione dopo le ultime sfide. La classifica si è progressivamente definita nelle ultime settimane, portando a una situazione ormai ben consolidata.

Pisa, 19 marzo 2026 – A cinque giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la situazione delle tre compagini pisane impegnate si sta completamente delineando. Il DREAM, uscito vittorioso dal derby casalingo con il GMV e vittorioso a San Miniato, si è portato al terzo posto, a sei punti dalla capolista Fortezza, il GMV è due punti sotto, sempre in zona play-off, mentre la Devitalia IES si è allontanata definitivamente dalla zona spareggi, mantenendo un confortante margine di 6 punti dalla zona play-out. Il calendario propone l’ultimo derby della regular season, DREAM-IES, sabato alle 18,30 al PalaDream di Via Belli, mentre il GMV affronta, domenica a Porto S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, a Pisa DREAM-IES chiude la stagione dei derby, in Divisione Regionale 2 Articoli correlati Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, per Devitalia IES-GMVPisa, 5 febbraio 2026 – E’ tempo di derby a Pisa, tra le compagini che militano nel girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2. Basket, la IES Pisa lotta ma perde a Ponsacco, in Divisione Regionale 2Pisa, 2 febbraio 2026 – Niente da fare per la Devitalia IES, nel derby di Ponsacco della seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione... Una raccolta di contenuti su Divisione Regionale Temi più discussi: Basket la IES Pisa fallisce a Grosseto l’aggancio ai play-off in Divisione Regionale 2; Basket, il DREAM Pisa vince a S.Miniato e stacca il pass per i play-off in DR2; Snie vittoria da playoff, Atletica ancora prima, il TC Lello De Mita si scalda, stop per CAP, Hyria e Città dei Gigli: il punto sullo sport in città; Libertas Liburnia, successo in casa con la capolista Fortezza Team Basket Livorno. Basket, il DREAM Pisa vince a S.Miniato e stacca il pass per i play-off in DR2I ragazzi di Paganucci, grazie ad una buona prestazione, sono ora terzi, a soli 6 punti dalla capolista Fortezza Livorno ... msn.com Basket, va al GMV il derby pisano di Divisione Regionale 2 con il DREAMDavanti al pubblico delle grandi occasioni, sono risultate fatali per gli ospiti alcune banali disattenzioni nei momenti topici di un match molto equilibrato ... msn.com Divisione Regionale 1: derby al CUS Genova x.com SABATO SERA BIANCOAZZURRO! Il Palasport di via Filiani torna a ruggire! Il Pineto Basket si aggiudica l’ultimo turno di Prima Divisione Regionale superando la Teramo a Spicchi con un solido 80-68. È stata una battaglia di nervi, tecnica e cuore, m - facebook.com facebook