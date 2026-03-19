Basilicata | 180 milioni sbloccati per 55 opere strategiche

Il Cipess ha approvato lo sblocco di oltre 180 milioni di euro destinati alla Basilicata. Questi fondi sono stati assegnati per finanziare 55 opere strategiche nella regione. La somma deriva dall’Accordo per la Coesione firmato a marzo 2024. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ai dettagli delle opere o ai tempi di intervento.

Il via libera del Cipess ha sbloccato oltre 180 milioni di euro per la Basilicata, risorse destinate a completare l’Accordo per la Coesione siglato nel marzo 2024. Questi fondi integrano un piano d’azione che porta il totale degli investimenti strategici quasi al miliardo di euro, coprendo 55 interventi specifici. Il Presidente Vito Bardi definisce queste risorse come il carburante necessario per costruire una regione moderna e sicura, con opere che vanno dalla messa in sicurezza del Ponte Musmeci al collegamento ferroviario Casal Sabini-Jesce. L’obiettivo dichiarato è affrontare le criticità territoriali più urgenti, dall’emergenza idrica alla riqualificazione degli edifici scolastici, puntando su un ritorno dei giovani e sulla dignità di chi sceglie di restare sul territorio lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 180 milioni sbloccati per 55 opere strategiche Articoli correlati Catania: 58 milioni sbloccati per opere pubbliche triennaliIl consiglio comunale di Catania ha dato il via libera a una variazione di bilancio che sblocca 58 milioni di euro per opere pubbliche triennali. 36 milioni per lo sport: ecco le opere strategiche in cittàUn investimento di oltre 36 milioni di euro trasformerà il panorama sportivo della città nel biennio 2024-2025, con opere strategiche che spaziano... Aggiornamenti e notizie su Basilicata 180 milioni sbloccati per 55... Lega, via libera a 180 milioni per investimenti strategici per la Basilicata(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - Sono stati sbloccati per la Regione Basilicata circa 180 milioni di euro di risorse nazionali complementari ai fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, a seguito ... msn.com Basilicata, via libera del Cipess: 180 milioni per infrastrutture, acqua e scuole. Bardi: Verso un miliardo di investimentiIl Presidente commenta lo stanziamento di oltre 180 milioni di euro di risorse nazionali che vanno a integrare l'Accordo per la Coesione siglato con la premier ... ivl24.it