La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha partecipato martedì alla cerimonia di consegna del trofeo del World Baseball Classic. Durante l’evento, ha ricevuto ufficialmente il trofeo per la vittoria della squadra venezuelana contro gli Stati Uniti. La premiazione si è svolta in occasione della conclusione del torneo internazionale di baseball.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ricevuto martedì il trofeo del World Baseball Classic vinto dal Venezuela contro gli Stati Uniti. I giocatori della squadra non sono riusciti a raggiungere il Paese, ma Rodríguez ha affermato che si stanno adoperando con il governo statunitense e la Major League Baseball affinché possano rientrare almeno per un giorno a festeggiare. Rodriguez ha annunciato l’istituzione della Giornata Nazionale del Baseball Venezuelano il 17 marzo. Cuba, Salis: “Dove sono i 165 paesi Onu che hanno votato la risoluzione contro l’embargo?” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Baseball, la presidente ad interim del Venezuela riceve il trofeo del World Classic

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