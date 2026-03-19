Barzaghi EssilorLuxottica | Poco tempo all' aperto e dispositivi digitali miopia in aumento tra i giovani

Un rappresentante di EssilorLuxottica ha dichiarato che la miopia sta crescendo tra i giovani, attribuendolo alla riduzione del tempo trascorso all'aperto e all'uso prolungato di dispositivi digitali. La discussione si concentra sull'aumento di questa condizione tra bambini e adolescenti, evidenziando la relazione con le abitudini quotidiane legate all'ambiente e alla tecnologia.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - "Siamo di fronte a un'espansione della miopia tra bambini e giovani. Sebbene i fattori genetici abbiano un peso, lo stile di vita gioca un ruolo determinante. Basti pensare alla quantità di tempo che le popolazioni più giovani trascorrono in ambienti chiusi, sollecitando costantemente la visione da vicino, ad esempio attraverso l'uso dei dispositivi digitali. Ci troviamo, quindi, dinanzi a una generazione che vive sempre più al chiuso e sempre meno all'aperto, esercitando eccessivamente la vista da vicino a discapito di quella da lontano". Lo ha detto Alessandra Barzaghi, Marketing Director di EssilorLuxottica, intervenendo a Milano all'evento di presentazione della nuova versione delle lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Barzaghi (EssilorLuxottica): "Poco tempo all'aperto e dispositivi digitali, miopia in aumento tra i giovani" Articoli correlati Autolesionismo tra i giovani in aumento: raddoppiano le visite mediche in poco più di vent’anniI casi di autolesionismo tra bambini, adolescenti e giovani adulti risultano in aumento a livello internazionale. Miopia: Luce insufficiente, rischio +50% tra i giovani. Nuova ricerca.Miopia: Una Nuova Luce Sulla Sua Origine? La miopia, un difetto visivo in rapida crescita a livello globale, potrebbe essere strettamente legato a un...