Bari vs Carrarese trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaduesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Bari e Carrarese in una partita chiave per la lotta alla salvezza. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le squadre che non possono permettersi ulteriori passi falsi. La gara si gioca in Italia e sarà visibile su piattaforme specifiche.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Vietato sbagliare per entrambe le squadre alla disperata ricerca della salvezza. Bari vs Carrarese si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola. BARI VS CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono reduci da risultati altalenanti, con il ko subito nell’ultimo turno dal Frosinone. Ora la squadra di Longo è a quota 31 punti, ma è sempre in piena zona playout, a più uno sulla zona retrocessione. Adesso servono punti e soprattutto continuità. I toscani sono con l’acqua alla gola. I punti in classifica consentono loro di tenere a dell’Italia distanza il Bari, ma la sensazione è che il margine sia molto sottile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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