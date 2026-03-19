Oggi la Polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo nel casolare di Vignola, nel Modenese, dove i Nocs della polizia hanno fermato un tentativo di assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole tra Bologna e Modena. Il ministro dell'Interno ha dichiarato che l’indagine prosegue con un lavoro serrato. La scena è stata sequestrata per approfondimenti investigativi.

Modena, 19 marzo 2026 – Sopralluogo della Polizia scientifica oggi a Vignola, nel casolare del Modenese dove un blitz effettuato dai Nocs della polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. La maxi operazione, con esplosioni di arma da fuoco e un elicottero in azione, ha portato all’arresto di 14 persone. Un poliziotto è rimasto ferito. Preparativi per Assalto portavalori Vignola "Un'operazione che conferma ancora una volta le grandi doti investigative della Polizia di Stato - le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi – Un serrato lavoro di indagine ha permesso di bloccare una pericolosa banda armata prima che potesse colpire”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Banda dei portavalori, sopralluogo della Scientifica nel covo dei malviventi. Piantedosi: “Serrato lavoro di indagine”

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